Путин поручил рассмотреть повышение выплат для медиков, выявивших онкозаболевания

В России повысят эффективность мер по стимулированию медиков к проведению онкоскринингов пациентов. Рассмотреть варианты поддержки, в том числе повышение финансового поощрения специалистов, поручил Президент РФ Владимир Путин.

«Рассмотреть вопросы: о повышении эффективности мер по стимулированию медицинских работников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе увеличение размера денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний...» — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

На совещании с Президентом руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов рассказал, что многие медики вынуждены отказываться от премий за онкобдительность из-за бумажной волокиты, несоизмеримой с размером выплаты.