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Путин поручил рассмотреть повышение выплат для медиков, выявивших онкозаболевания
В России повысят эффективность мер по стимулированию медиков к проведению онкоскринингов пациентов. Рассмотреть варианты поддержки, в том числе повышение финансового поощрения специалистов, поручил Президент РФ Владимир Путин.
«Рассмотреть вопросы: о повышении эффективности мер по стимулированию медицинских работников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе увеличение размера денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний...» — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании с Президентом руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов рассказал, что многие медики вынуждены отказываться от премий за онкобдительность из-за бумажной волокиты, несоизмеримой с размером выплаты.
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