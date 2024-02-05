Путин поручил расширить возможности по приему женщин в Академию ФСБ

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности изучить расширение возможностей по приему женщин в Академию ФСБ России. Глава государства сделал это по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками.

Из списка поручений, опубликованного на сайте Кремля, следует, что спецслужба должна «рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола на обучение» в Академию ФСБ «по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности».

Ответственным назначен директор ФСБ Александр Бортников. Представить доклад он должен до 1 июня текущего, 2024 года.

На встрече с победителями чемпионата «Профессионалы» его участницы Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали Путину о желании работать в сфере информационной безопасности. Диана пожаловалась, что в Академию ФСБ девушек набирают только на направление «иностранные языки», а не на кафедру информационных технологий.

В ответ Президент заверил, что проработает этот вопрос, и заметил, что «девушки — это огромный резерв России».

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Путин поручил продумать меры по стимулированию спроса на российских роботов.