Путин: Российский рынок нужно готовить к росту расчетов в национальных валютах

Российский валютный рынок необходимо подготовить к скачку доли расчетов в национальных валютах. Об этом на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе РФ, рассказал Президент России Владимир Путин.

«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что отказ от ненадежных валютных юрисдикций сейчас необходим для обеспечения экономической безопасности России. Также это позволит сохранить и нарастить объемы внешней торговли и наладить отношения с надежными партнерами, «которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией».