Путин поручил расширить льготные кредиты на развитие туризма в России

В России расширят программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма. Соответствующее поручение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет об инвестиционных проектах, направленных на обеспечение устойчивого развития внутреннего и въездного туризма. Также средства могут быть направлены на проекты по созданию и развитию туристических кластеров и на расширение номерного фонда в рамках этой программы не менее чем до 59 тысяч. Подпадают под нее инициативы, направленные на увеличение посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов до 23 млн и более человек в год, которые создавались в рамках крупных инвестпроектов.

Срок исполнения поручения — до 15 июня 2024 года. Ответственным за его исполнение назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, напомним, глава государства поручил направить не менее 50% доходов от пошлин на вино из недружественных стран на мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».