Часть пошлин на вино из недружественных стран пустят на нацпроект по туризму

Не менее половины доходов от повышения таможенных пошлин на импортное вино будет направлено на развитие туризма в России. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

В тексте на сайте Кремля уточняется, что речь идет о винах, произведенных в недружественных странах. Средства пойдут на финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Кроме того, в рамках этого нацпроекта планируют утвердить федеральный проект, касающийся производства отечественной продукции для туристской индустрии. Источником финансирования выступят средства, которые направляются на реализацию соответствующих программ развития промышленности.

Оба поручения даны Правительству России. Срок их исполнения — до 1 ноября 2024 года.