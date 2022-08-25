Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотеку на строительство частных домов своими силами, без помощи застройщиков. Выполнить требования Кабмин должен не позднее 10 сентября, сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, Президент поручил Кабмину до 10 декабря представить предложения о поддержке строительства частных домов с использованием быстровозводимых конструкций. Речь идет, в том числе, о создании и приобретении необходимых для этого технологий.

Кроме того, регионам предоставят право предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с «обязательством построить жилой дом и зарегистрировать права на него в установленные сроки». Этот вопрос Правительство должно проработать до 20 января 2023 года.

Напомним, в июне Путин поручил Кабмину и ЦБ максимально быстро снизить ставку по льготной ипотеке, отметив, что количество выданных кредитов снизилось в три раза.