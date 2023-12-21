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Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с помощью реестра повесток
Минобороны России проведет осенний призыв на военную службу 2024 года с помощью реестра повесток. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин.
«<...> осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре – декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток», – сказано в документе, опубликованном сегодня на сайте Кремля.
Первый доклад об исполнении поручения Минобороны должно представить главе государства до 1 ноября 2024 года, в дальнешей ведомство должно будет отчитываться один раз в полгода.
Также Президент поручил определить заместителя министра обороны, который будет отвечать за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Кроме того, Минобороны необходимо будет сформировать подразделение, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной инфосистемы.
Ранее сообщалось, что Путин поручил доложить о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат.
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