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Путин поручил доложить о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января 2024 года предоставить доклады о постановке граждан на воинский учет без личной явки в военкомат и об электронных повестках. Все эти поручения были опубликованы на сайте Кремля.
Также глава государства поручил Минобороны РФ и Минцифры России организовать работу по:
- предоставлению россиянам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток;
- информированию граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата.
Уточняется, что ведомства должны предупреждать граждан о том, что при неявке военкомат по электронной повестке, им на время запретят выезд из России.
Доклад о вышеперечисленной проделанной работе Путину должны предоставить также до 15 января 2024-го и далее раз в месяц.
Ответственными за исполнение данных поручений назначены министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
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