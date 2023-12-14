Путин поручил проработать тему создания особой экономической зоны в Белгородской области

Проект создания особой экономической зоны в Белгородской области необходимо проработать и поддержать. Эта информация будет обязательно донесена до Правительства, сообщил во время прямой линии Президент России Владимир Путин.

«Думаю, что создание особой экономической зоны в Шебекино[Белгородская область, прим. ТИ] надо поддержать. Попрошу Правительство в ближайшие сроки разработать, представить предложения по этому поводу. Нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем экономику в этой зоне», – сказал глава государства.

К нему обратилась директор одного из местных заводов. Она пожаловалась на то, что производство серьезно пострадало после террористических атак ВСУ, и без поддержки государства порядка 3 тыс. человек могут лишиться работы.