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Путин поручил проработать тему создания особой экономической зоны в Белгородской области
Проект создания особой экономической зоны в Белгородской области необходимо проработать и поддержать. Эта информация будет обязательно донесена до Правительства, сообщил во время прямой линии Президент России Владимир Путин.
«Думаю, что создание особой экономической зоны в Шебекино[Белгородская область, прим. ТИ] надо поддержать. Попрошу Правительство в ближайшие сроки разработать, представить предложения по этому поводу. Нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем экономику в этой зоне», – сказал глава государства.
К нему обратилась директор одного из местных заводов. Она пожаловалась на то, что производство серьезно пострадало после террористических атак ВСУ, и без поддержки государства порядка 3 тыс. человек могут лишиться работы.
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