Путин поручил проработать развитие железнодорожных маршрутов из Йошкар-Олы

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по расширению железнодорожного узла в Йошкар-Оле, в частности развитие сообщения с Нижним Новгородом, Владимиром и другими регионами. Соответствующее поручение опубликовано пресс-службой Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ принять меры по развитию железнодорожного пассажирского сообщения между городом Йошкар-Олой и городами Нижним Новгородом и Владимиром, а также при необходимости между Республикой Марий Эл и ближайшими к ней субъектами Российской Федерации», — отмечается в перечне поручений.

Поручение главы государства должно быть исполнено до 1 июля. Ктонтроль над его исполнением возложен на Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и главу РЖД Олега Белозерова.

Вопрос о расширении железнодорожного узла в Йошкар-Оле был поднят на итоговой пресс-конференции Президента России. Журналистка уточнила у Владимира Путина, появятся ли маршруты, к примеру, в Нижний Новгород, Самару, Владимир.