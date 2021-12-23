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Транспорт
23 декабря 2021  14:45
Арсений Каримов

Путин даст поручение рассмотреть расширение железнодорожного узла в Йошкар-Оле

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Нужно рассмотреть возможность расширить железнодорожный узел в Йошкар-Оле. Этот вопрос будет рассмотрен главным директором РЖД Олегом Белозеровым. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной итоговой пресс-конференции с представителями СМИ.

«Обязательно переговорю с Олегом Белозеровым по этому поводу. Он получит поручение рассмотреть связанность близлежащих к Йошкар-Оле территорий», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки из Йошкар-Олы, рассказавшей, что из города на поезде можно уехать лишь в Москву. 

При этом он подчеркнул, что РЖД исходит из экономической составляющей, им нужно выяснить, насколько большой у людей запрос на расширение этого транспортного узла и будет ли у него загруженность.

«Я надеюсь, что этот вопрос удастся решить. Вопрос связанности российских территорий чрезвычайно важен как для экономической, так и для гуманитарной составляющей жизни людей», — заключил Президент России.

#Владимир Путин #Марий Эл #железнодорожный транспорт
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