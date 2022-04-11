Путин поручил Промсвязьбанку открыть филиалы в Крыму до 1 октября 2022 года

Президент России Владимир Путин дал поручение открыть в Крыму отделения Промсвязьбанка до 1 октября этого года, чтобы обеспечить услугами этой кредитной организации предприятия агропромышленного комплекса, туризма и строительства. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и города Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях», – сказано в документе.

Промсвязьбанк начал предоставлять свои услуги жителям и предпринимателям Крыма 4 апреля.

Ранее на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Путин призвал крупные российские компании открывать свои филиалы на полуострове, о чем сообщал «Татар-информ».