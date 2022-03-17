Путин призвал банки и компании «не бояться» работать в Крыму

Крупным российским компаниям нужно открывать свои отделения в Крыму. Теперь им не стоит опасаться развиваться на территории полуострова, заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Президент России Владимир Путин.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Так, Путин привел в пример Промсвязьбанк, который уже присутствует в Крыму, однако должен развернуть свою работу «как можно быстрее и шире».

«Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, — перечислил глава государства. — Открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть».

Приход крупных компаний позволит расширить кооперацию с другими регионами и, соответственно, станет хорошим стимулом для увеличения деловой активности Крыма, считает он.