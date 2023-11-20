Путин поручил продолжить программу модернизации общественного транспорта в регионах

В России необходимо не только продолжить программу модернизации общественного транспорта, но и нарастить ее темпы. Об этом на церемонии передачи новой техники в регионы заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что соответствующие поручения были даны еще в августе. «От транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики», — заметил он.

Общественный транспорт приобретает все большую популярность. Люди выбирают его за быстроту и экономичность. За год, поделился глава государства, автобусы, трамваи и троллейбусы перевозят более 10 млрд пассажиров. Поэтому модернизация транспортной системы важна, причем не только в крупных, но и в малых, средних городах, сельских территориях.

За год субъекты Федерации получат порядка 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев. Еще 3 тыс. автобусов за счет специальных казначейских кредитов они получат в начале следующего года.

В обновлении транспортной сети важной составляющей является и непосредственно производство техники, загрузка специализированных предприятий.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Татарстан получит порядка 1,4 млрд рублей по программе казначейских кредитов. Средства направят 12 городам в районах – на них приобретут 121 автобус разной вместимости.