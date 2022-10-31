Путин поручил продлить программу социальной газификации в России

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации и выделить ряду жителей страны субсидии на установку газового оборудования. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

С докладом о продлении программы, ее параметрах выступят Правительство и «Газпром». На его подготовку им отведен срок до 15 января 2023 года.

Кроме того, он порекомендовал главам регионов выделить субсидии на установку газового оборудования и работы внутри участка для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, семьям погибших (умерших) ветеранов, многодетным семьям и малоимущим гражданам. Для этого участнику программы необходимо направить соответствующую заявку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования.