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Ру Тат
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Общество
31 октября 2022  18:08

Путин поручил продлить программу социальной газификации в России

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Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации и выделить ряду жителей страны субсидии на установку газового оборудования. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

С докладом о продлении программы, ее параметрах выступят Правительство и «Газпром». На его подготовку им отведен срок до 15 января 2023 года.

Кроме того, он порекомендовал главам регионов выделить субсидии на установку газового оборудования и работы внутри участка для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, семьям погибших (умерших) ветеранов, многодетным семьям и малоимущим гражданам. Для этого участнику программы необходимо направить соответствующую заявку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования.

#газификация #Владимир Путин
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