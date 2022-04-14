Путин поручил продлить Энергетическую стратегию России до 2050 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить горизонт планирования Энергетической стратегии РФ до 2050 года, при этом обновленный документ необходимо утвердить до 15 сентября. Об этом глава государства заявил на совещании по энергетике, сообщает пресс-служба Кремля.

Текущий документ был принят в 2020 году и рассчитан до 2035-го.

«Прежде всего я прошу Правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке Энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить ее горизонт планирования до 2050 года», — подчеркнул он.

Также Путин указал приоритеты, которые должны быть включены в новую версию Стратегии. Это расширение программы газификации, обеспечение необходимого уровня предложений нефтепродуктов на внутренний рынок. При этом их стоимость должна быть доступной как для бизнеса, транспортных компаний, так и для автовладельцев, аграриев.

Кроме того, в условиях санкций важно ускорить реализацию проектов инфраструктуры: железных дорог, трубопроводов, портов, чтобы перенаправить поставки с Запада на Восток и Юг.

«Это очень важно. Нужно уделить этому особое [внимание], имея в виду и те нерыночные ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Нужно полностью реализовать эти проекты, продвигаться вперед в укреплении, наращивании потенциала этих важнейших секторов экономики», — заключил Президент России.