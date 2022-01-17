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Транспорт
17 января 2022  22:34

Путин поручил проанализировать состояние дорог, ведущих к медучреждениям

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В России улучшат состояние дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Усовершенствовать дорожную инфраструктуру поручил Президент России Владимир Путин. 

«Проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медпомощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог», — гласит поручение главы государства, размещенное на сайте Кремля. 

Поручением займутся Правительство РФ и органы исполнительной власти российских регионов. Доклад Президенту России представят до 10 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил сократить время, которое врачи тратят на оформление бумаг. 

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