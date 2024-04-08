Путин поручил Правительству и АП учредить награду для профессиональных династий

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны и своей администрации учредить государственную награду для представителей заслуженных профессиональных династий.

«Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», — сказано в перечне поручений по итогам поездки в Свердловскую и Челябинскую области 15-16 февраля.

Ответственными назначены глава Администрации Президента Антон Вайно и Премьер-министр России Михаил Мишустин. Они должны будут представить доклад главе государства до 15 июня текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что трудовые династии страны представили свои регионы на форуме «Родные-Любимые».