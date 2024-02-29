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Путин поручил повысить зарплаты специалистов, которые работают в сфере защиты природы
Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию поручил повысить зарплаты специалистов, которые работают в лесном хозяйстве, метеорологии, в сфере охраны окружающей среды.
«Вопросы, которые они решают, очень важные, а доходы у них очень скромные», — заметил Президент России.
Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды Путин предложил создать Фонд экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объем грантов составит 1 млрд рублей в год.
Кроме того, Президент России предложил создать сеть центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. К 2030 году во всех нацпарках создадут инфраструктуру экологического туризма: экотропы и пешие туристические маршруты, площадки отдыха и музеи.
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