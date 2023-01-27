Путин поручил построить 700 самолетов и вертолетов до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны обеспечить до 2030 года строительство минимум 700 гражданских самолетов и вертолетов с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

«<…> с учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих <…> обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолеты) <…>», — говорится в перечне поручений, принятых по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 15 декабря прошлого года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин должен будет представить доклад до 15 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил до 2027 года построить 260 гражданских судов водного транспорта.