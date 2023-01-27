Путин поручил обеспечить строительство 260 гражданских судов до 2027 года

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния до 2027 года.

«<…> с учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих <…> строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях <…>», — сказано в перечне поручений, принятых по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря прошлого года.

Софинансирование строительства отечественных судов должно начаться до 31 марта текущего года. Доклад Премьер-министр России Михаил Мишустин должен будет представить до 15 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов по обновлению парка воздушных судов и гражданских судов воздушного транспорта.