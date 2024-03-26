Путин поручил поэтапно увеличить затраты на научные исследования

Правительство РФ должно разработать шаги по постепенному увеличению общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. Перечень поручений, утвержденных Президентом Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотрев выделение (начиная с 2024 года) дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на эти цели <...>», – сказано в документе.

Первый доклад глава государства ждет до 1 июля 2024 года, последующие отчеты – ежегодно. Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Путин поручил сформировать перечень важнейших наукоемких технологий.