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Общество 26 марта 2024 21:38

Путин поручил поэтапно увеличить затраты на научные исследования

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Правительство РФ должно разработать шаги по постепенному увеличению общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения. Перечень поручений, утвержденных Президентом Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотрев выделение (начиная с 2024 года) дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на эти цели <...>», – сказано в документе.

Первый доклад глава государства ждет до 1 июля 2024 года, последующие отчеты – ежегодно. Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Путин поручил сформировать перечень важнейших наукоемких технологий.

#Владимир Путин #поручения президента
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