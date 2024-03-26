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Общество 26 марта 2024 20:43

Путин поручил сформировать перечень важнейших наукоемких технологий

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Президент России Владимир Путин поручил разработать проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий. Перечень поручений, утвержденных по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликован на сайте Кремля.

«Комиссии по научно-технологическому развитию РФ с учетом положений Стратегии научно-технологического развития РФ представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и проект перечня важнейших наукоемких технологий», – сказано в документе.

Срок исполнения поручения 15 июня 2024 года. Ответственным назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

#Владимир Путин #поручения президента
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