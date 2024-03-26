Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил сформировать перечень важнейших наукоемких технологий
Президент России Владимир Путин поручил разработать проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий. Перечень поручений, утвержденных по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликован на сайте Кремля.
«Комиссии по научно-технологическому развитию РФ с учетом положений Стратегии научно-технологического развития РФ представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ по науке и образованию проект перечня приоритетных направлений научно-технологического развития и проект перечня важнейших наукоемких технологий», – сказано в документе.
Срок исполнения поручения 15 июня 2024 года. Ответственным назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»