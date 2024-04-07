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Путин поручил подготовиться к неизбежным затопления в Курганской и Тюменской областях
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время беседы было рассмотрено развитие ситуации в этих регионах в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды.
«В связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванным аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Президент России вновь обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области и угрозой подтоплений в Курганской и Тюменской областях.
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