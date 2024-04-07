Путин поручил подготовиться к неизбежным затопления в Курганской и Тюменской областях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернаторами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы было рассмотрено развитие ситуации в этих регионах в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды.

«В связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванным аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Президент России вновь обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области и угрозой подтоплений в Курганской и Тюменской областях.