Путин поручил подготовить идеи по поддержке развития аквакультуры в Северной Осетии

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и властям Северной Осетии подготовить предложения по развитию на территории этого региона садоводства, овощеводства и аквакультуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> представить предложения по дополнительной поддержке развития сельского хозяйства в Республике Северная Осетия — Алания, в том числе проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры», — сказано в документе.

Предложения должны быть подготовлены уже к 1 сентября этого года. Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее Меняйло рассказал Путину о перспективах развития сельского хозяйства в регионе. «<…> очень перспективна аквакультура, форель. На сегодня у нас два форелевых хозяйства дают 10% форели на рынок. Мы можем довести до 30%. Для этого необходимо создать акваселекционный центр», — объяснил он, обратив внимание на необходимость дополнительных мер поддержки.

Относительно садоводства же врио главы республики заметил: «<…> по плодово-ягодным культурам в ближайшие два-три года мы можем дать 500 тысяч тонн. <…> Как в Кабардино-Балкарии, так и у нас, уже закладываем новые сады».