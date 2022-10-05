Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Передать Запорожскую АЭС под управление России поручил Президент Владимир Путин. Он подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что статусом эксплуатирующей организации наделят акционерское общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Путин также поручил Кабмину РФ определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности Запорожской АЭС. Все лицензии по работе ЗАЭС, выданные до 30 сентября нынешнего года, продолжают действовать до выдачи аналогичных документов, соответствующих российским законам, говорится в указе.

АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» является дочкой концерна «Росэнергоатом», входящего в госкорпорацию «Росатом».

Напомним, расположенная рядом с городом Энергодар Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. С 28 февраля она находится под контролем российских военных, при этом до сих пор ею управляет украинский оператор «Энергоатом».

С началом спецоперации она постоянно подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. Минобороны РФ назвало обстрелы ЗАЭС ядерным терроризмом. На станции побывали сотрудники миссии МАГАТЭ, которые, однако, е обозначили, кто именно ведет обстрелы. При этом Росатом обвинил МАГАТЭ в политических мотивах при публикации доклада про ЗАЭС.