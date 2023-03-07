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Путин поручил отменить НДС за продажу туров по России до 2027 года
Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, которые позволят освободить туроператоров от НДС за продажу туров по России вплоть до 30 июня 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство <…> о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризм», — отмечается в тексте документа.
Поручение дано по итогам совещания с членами Правительства страны, состоявшегося 24 января этого года. Его необходимо исполнить до 1 июня. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил создать запас востребованных в России лекарств.
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