Путин поручил освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля

В России предприятия малого и среднего бизнеса планируется избавить от излишнего контроля антимонопольщиков. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям», — сказал Путин.

Сейчас антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Президент РФ предложил поднять эту планку до 800 млн рублей. Благодаря этому множество растущих компаний сможет избавиться от обременительных лишних отчетов.

«Такой же высокий порог предлагаю установить для сделок по слиянию-поглощению», — добавил глава государства.

Таким образом, если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, то компании не нужно будет ее согласовывать с антимонопольными органами.

О других анонсированных Владимиром Путиным мерах поддержки малого и среднего бизнеса ранее сообщало ИА «Татар-информ».