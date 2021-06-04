«Зонтичные» кредиты и освобождение от НДС: новые меры поддержки МСБ от Путина

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки малых и средних компаний страны. Они будут связаны с облегчением налоговых ставок, повышением доступности кредитов и возмещением комиссий за эквайринг. Об этом глава государства рассказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Путин предложил запустить уже в этом году новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса — так называемое «зонтичное» поручительство.

«Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров, по сути, возьмет на себя часть рисков бизнеса. Сделает для них (представителей МСБ — прим. Т-и) кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере 600 млрд рублей до 2024 года», — отметил российский лидер.

Еще одной мерой поддержки бизнеса станет возмещение комиссии, которую бизнес платит за использование Системы быстрых платежей (СБП).

«Предлагаю на период до конца года в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей — в том случае, когда они продают свои услуги физлицам», — подчеркнул Президент РФ.

Третьим пунктом поддержки МСБ станет облегчение налогового бремени для предприятий определенных сфер.

«Для компаний сферы общественного питания предлагаю с будущего года запустить пилотный проект по плавному и комфортному переходу от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их ежегодная выручка меньше 2 млрд рублей», — заключил Владимир Путин.