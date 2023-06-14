Путин поручил организовать в РТ и других регионах центры поддержки производства БПЛА

Правительство РФ и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» должны проработать создание в регионах страны, в том числе — в Татарстане, центров поддержки производства и испытаний беспилотников. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля.

«<…> в рамках формирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года <…> предусмотреть создание (в том числе в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, а также в г. Москве, г. Санкт-Петербурге и г. Севастополе) сети работающих по принципу „одного окна“ центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем <…>», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил изучить вопрос об оказании поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в зависимости от использования ими беспилотников отечественного производства и предусмотреть мероприятия по развитию перспективных технологий, применяемых при проектировании, производстве, сертификации и эксплуатации дронов, а также обеспечить их финансирование.

До 15 июня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и специальный представитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков должны представить доклад о том, как исполняется поручение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил сделать беспилотники частью единого воздушного пространства России.