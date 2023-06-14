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Путин поручил сделать беспилотники частью единого воздушного пространства России
Беспилотные летательные аппараты должны быть интегрированы в единое воздушное пространство России. Соответствующее поручение Правительству страны дал Президент РФ Владимир Путин по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля.
«<…> в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации <…>», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Одним из способов достижения этого результата названа «цифровая трансформация организации воздушного движения» в части, касающейся беспилотников.
До 1 сентября Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить доклад о том, как исполняется поручение. В дальнейшем он должен будет отчитываться об этом раз в полгода.
Ранее Владимир Путин анонсировал, что Россия вложит около 1 трлн рублей в развитие беспилотной авиации.
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