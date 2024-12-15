Путин поручил организовать спасательные работы на месте крушения двух танкеров

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займется ликвидацией последствий ЧП в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Возглавит группу вице-премьер Виталий Савельев.

Также глава государства принял доклады главы МЧС Александра Куренкова, зампреда Правительства Виталия Савельева, а также главы Минприроды России Александра Козлова. Они получили поручения для организации работ в месте ЧП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть». Один человек погиб. Причиной аварии стал шторм в Керченском проливе. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.