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Путин поручил организовать спасательные работы на месте крушения двух танкеров
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займется ликвидацией последствий ЧП в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
Возглавит группу вице-премьер Виталий Савельев.
Также глава государства принял доклады главы МЧС Александра Куренкова, зампреда Правительства Виталия Савельева, а также главы Минприроды России Александра Козлова. Они получили поручения для организации работ в месте ЧП.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть». Один человек погиб. Причиной аварии стал шторм в Керченском проливе. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.
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