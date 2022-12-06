Путин поручил определить показатель доступности легковых авто для россиян

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству страны обеспечить доступность легковых автомобилей для россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, кабинету следует определить целевой показатель, характеризующий увеличение доступности легковых авто.

«Доклад — до 15 апреля 2023 г., далее — ежеквартально», — говорится в опубликованном перечне поручений.

Ранее глава государства на совещании с членами Правительства в ноябре призвал сделать цены на автомобили более доступными для граждан РФ.

Распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации, и членов их семей, предложил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Путин поддержал эту идею.