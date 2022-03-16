Путин поручил оперативно решать проблемы со всплеском цен

Все проблемы, которые могут привести к резкому повышению цен, нужно решать оперативно, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

«Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам», – сказал Путин.

Он также отметил, что в разрешении ситуации частный бизнес должен взять на себя ключевую роль в решении экономических трудностей РФ и за короткое время найти новых поставщиков, настроить логистику для наращивания производства наиболее востребованной у россиян продукции.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за неделю в 16 раз увеличились закупки сахара населением.