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Сельское хозяйство
15 марта 2022  10:56
Надежда Гордеева

Минсельхозпрод: В Татарстане за неделю закупки сахара населением увеличились в 16 раз

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В Татарстане за прошедшую неделю объем закупок по сахару увеличился в 16 раз, подсолнечному маслу — в девять, по гречке — в пять и по соли — в семь раз. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

«Именно из-за такого ажиотажного спроса мы иногда наблюдаем пустые полки в торговых сетях», — сказал глава Минсельхозпрода.

При этом Зяббаров подчеркнул, что на сегодня ситуация стабилизируется, запасы в торговых сетях увеличиваются. 

Он также отметил, что Минсельхозпрод держит на постоянном контроле текущую ситуацию, проводит комплексную работу с крупными предприятиями пищевой промышленности республики и торговыми сетями.

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