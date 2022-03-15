Минсельхозпрод: В Татарстане за неделю закупки сахара населением увеличились в 16 раз
В Татарстане за прошедшую неделю объем закупок по сахару увеличился в 16 раз, подсолнечному маслу — в девять, по гречке — в пять и по соли — в семь раз. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Именно из-за такого ажиотажного спроса мы иногда наблюдаем пустые полки в торговых сетях», — сказал глава Минсельхозпрода.
При этом Зяббаров подчеркнул, что на сегодня ситуация стабилизируется, запасы в торговых сетях увеличиваются.
Он также отметил, что Минсельхозпрод держит на постоянном контроле текущую ситуацию, проводит комплексную работу с крупными предприятиями пищевой промышленности республики и торговыми сетями.