Минсельхозпрод: В Татарстане за неделю закупки сахара населением увеличились в 16 раз

В Татарстане за прошедшую неделю объем закупок по сахару увеличился в 16 раз, подсолнечному маслу — в девять, по гречке — в пять и по соли — в семь раз. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Именно из-за такого ажиотажного спроса мы иногда наблюдаем пустые полки в торговых сетях», — сказал глава Минсельхозпрода.

При этом Зяббаров подчеркнул, что на сегодня ситуация стабилизируется, запасы в торговых сетях увеличиваются.

Он также отметил, что Минсельхозпрод держит на постоянном контроле текущую ситуацию, проводит комплексную работу с крупными предприятиями пищевой промышленности республики и торговыми сетями.