Путин поручил оказать всестороннюю поддержку семьям мобилизованных

Губернаторы, а также Народный фронт и движение «Мы вместе» должны взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных граждан. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совбеза, передает РИА Новости.

«Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением „Мы вместе“, волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации, — заявил глава государства. — Детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников».

Он также заявил, что денежное довольствие граждан, которые попали под частичную мобилизацию, должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц.

Утром 21 сентября Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.