Путин поручил оказать всестороннюю поддержку семьям мобилизованных
Губернаторы, а также Народный фронт и движение «Мы вместе» должны взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям мобилизованных граждан. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совбеза, передает РИА Новости.
«Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением „Мы вместе“, волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации, — заявил глава государства. — Детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников».
Он также заявил, что денежное довольствие граждан, которые попали под частичную мобилизацию, должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц.