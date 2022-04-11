Путин поручил оценить положение семей граждан, потерявших работу после 1 марта

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России установить особый порядок оценки нуждаемости семей, в которые входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 года. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Новая система социальной поддержки подобных семей будет действовать до конца текущего года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление до 31 декабря 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта 2022 года и признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки», — сказано в тексте документа.

Российский лидер распорядился повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми, у которых снизился доход. Срок исполнения поручения — до 30 апреля 2021 года.

Кроме того, он призвал разработать дополнительные меры по их поддержке и расширить практики заключения с такими гражданами социального контракта. Доклад следует представить до 25 апреля, а затем направлять отчеты о проделанной работе каждый месяц.

Правительство России также должно до 1 июля 2022 года обеспечить ежемесячное предоставление работодателями данных персонального учета по заработной плате застрахованных лиц в уполномоченный орган.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании приостановили свою деятельность на территории страны.