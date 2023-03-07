Путин поручил обеспечивать доступ к ООПТ при строительстве дорог

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям регионов при строительстве и ремонте автодорог обеспечивать безопасный доступ к части особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать <…> при планировании и выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения предусматривать обеспечение безопасного доступа к особо охраняемым природным территориям федерального значения и повышение их транспортной доступности», — отмечается в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены высшие должностные лица субъектов Федерации. Доложить о результатах будет необходимо до 15 декабря текущего года, а затем придется отчитываться раз в год.

Поручение дано по итогам совещания с членами Правительства страны, состоявшегося 24 января этого года. После него Путин также потребовал отменить НДС за продажу туров по России до 2027 года, о чем сообщал «Татар-информ».