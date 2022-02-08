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Здоровье
8 февраля 2022  16:58

Путин поручил обеспечить вызов врача на дом в регионах через Госуслуги

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Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 июля 2022 года обеспечить жителям регионов возможность вызвать врача на дом, оставив заявку на Госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Ответственными назначены руководители субъектов РФ. 

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — сказано в перечне поручений главы государства.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что услуга «Вызов врача на дом», через портал Госуслуг подключена в 52 регионах России.

#Владимир Путин #поручения президента #госуслуги
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