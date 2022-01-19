Минцифры: В 52 регионах России врача на дом можно вызвать через госуслуги

На портале госуслуг доступна услуга «Вызов врача на дом», которая подключена в 52 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

«Онлайн-услуга „Вызов врача на дом“ реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса», — уточняется в сообщении.

Почти миллион раз онлайн-услугой «Вызов врача на дом» воспользовались в прошлом году. Пользователи могут проверить доступность услуги в регионе на сайте госуслуг.

Так, жители Москвы, Екатеринбурга и Казани могут вызвать врача только по телефону. И это не ошибка портала, а сформированная позиция регионов, поясняют в министерстве.

«Некоторые субъекты еще не подключены к сервису, поэтому на региональных порталах госуслуг, в том числе на mos.ru, возможность воспользоваться этим сервисом отсутствует», — поясняет замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Жители тех регионов, где услуга онлайн еще недоступна, могут вызвать врача по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.