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Общество
19 января 2022  03:23

Минцифры: В 52 регионах России врача на дом можно вызвать через госуслуги

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На портале госуслуг доступна услуга «Вызов врача на дом», которая подключена в 52 регионах России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

«Онлайн-услуга „Вызов врача на дом“ реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса», — уточняется в сообщении.

Почти миллион раз онлайн-услугой «Вызов врача на дом» воспользовались в прошлом году. Пользователи могут проверить доступность услуги в регионе на сайте госуслуг. 

Так, жители Москвы, Екатеринбурга и Казани могут вызвать врача только по телефону. И это не ошибка портала, а сформированная позиция регионов, поясняют в министерстве. 

«Некоторые субъекты еще не подключены к сервису, поэтому на региональных порталах госуслуг, в том числе на mos.ru, возможность воспользоваться этим сервисом отсутствует», — поясняет замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Жители тех регионов, где услуга онлайн еще недоступна, могут вызвать врача по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.

#портал госуслуг
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