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Транспорт
27 января 2023  10:47

Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов по обновлению парка воздушных судов

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Кабмин России должен утвердить паспорта инвестпроектов в части водного и воздушного гражданского транспорта. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Кабмина, состоявшегося 11 января. 

«Утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5% годовых, и предусматривают обновление парка гражданских воздушных судов, строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях», – сказано в документе. 

Ответственным за исполнение поручения назначен Председатель Правительства Михаил Мишустин. Доклад должны представить до 1 марта.

#Владимир Путин
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