Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов по обновлению парка воздушных судов

Кабмин России должен утвердить паспорта инвестпроектов в части водного и воздушного гражданского транспорта. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Кабмина, состоявшегося 11 января.

«Утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5% годовых, и предусматривают обновление парка гражданских воздушных судов, строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях», – сказано в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен Председатель Правительства Михаил Мишустин. Доклад должны представить до 1 марта.