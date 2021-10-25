Путин поручил обеспечить перевод на удаленку пожилых россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить перевод на удаленку работников, которые старше 60 лет или имеют хронические заболевания. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: <…> совместно с руководителями организаций и предприятий <…> обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель <…>», — говорится в документе.

Такая мера объясняется необходимостью обеспечить вакцинацию от коронавируса (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и последующее формирование иммунитета.

Об исполнении рекомендации руководителям регионов следует отчитаться до 15 ноября. Затем они должны будут отчитываться о ситуации каждый месяц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для непривитых пожилых граждан.