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Общество 8 апреля 2024 14:54

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автотрассах

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Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны принять меры по обеспечению бесперебойной связи на автомобильных дорогах, обратив особое внимание на трассы, входящие в состав международных транспортных коридоров.

«<...> принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров», — сказано в перечне поручений по итогам встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями-дальнобойщиками 22 февраля.

Ответственными за исполнение поручения определены Премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Транспорт» — глава Бурятии Алексей Цыденов.

Доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года, затем кабинету предстоит отчитываться об исполнении поручения один раз в год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин разрешил провайдерам беспрепятственный доступ в многоквартирные дома.

#Транспорт #связь
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