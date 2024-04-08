Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автотрассах

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны принять меры по обеспечению бесперебойной связи на автомобильных дорогах, обратив особое внимание на трассы, входящие в состав международных транспортных коридоров.

«<...> принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров», — сказано в перечне поручений по итогам встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями-дальнобойщиками 22 февраля.

Ответственными за исполнение поручения определены Премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Транспорт» — глава Бурятии Алексей Цыденов.

Доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года, затем кабинету предстоит отчитываться об исполнении поручения один раз в год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин разрешил провайдерам беспрепятственный доступ в многоквартирные дома.