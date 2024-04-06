Путин разрешил провайдерам беспрепятственный доступ в многоквартирные дома

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий безвозмездное размещение сетей связи в многоквартирных домах и свободный доступ к ним интернет-провайдеров. Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Новелла вносит изменения в Жилищный закон РФ и закон «О связи». Они позволят размещать сети связи на объектах общего имущества собственников дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья по договору социального найма. Теперь для этого не будет требоваться решение не менее двух третей собственников помещений многоквартирного дома, принятое на общем собрании.

Кроме того, размещение провайдером сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме будет производиться без взимания платы за пользование.

Вместе с тем общее собрание будет вправе принять решение о демонтаже установленного оборудования. Для этого потребуются голоса не менее двух третей собственников.

При этом провайдеры будут нести ответственность, если они в ходе работ нарушат пожарные и иные требования безопасности. Операторы связи окажутся обязаны полностью возмещать весь вред, который они причинят общему имуществу. Провайдерам также придется оплачивать электроэнергию, потребляемую при эксплуатации сетей связи, по счетам, выставленным управляющей компанией.

Законопроект был принят Государственной Думой 27 марта и одобрен Советом Федерации 3 апреля. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Правительство РФ в течение четырех месяцев обязано будет принять нормативные акты, необходимые для его реализации.