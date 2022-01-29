Путин поручил Минпросвещения включить в календарный план дни памяти жертв геноцида

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству просвещения до 1 мая в календарном плане предусмотреть дни, которые посвящены памяти жертв геноцида, в том числе 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минпросвещения России в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками», — говорится в документе.

Владимир Путин поручил также включить в этот перечень и Международный день памяти жертв Холокоста 27 января, в который Красная Армия освободила узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Ответственным за исполнение поручения в срок до 1 мая назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минпросвещения России включило День памяти жертв холокоста в план воспитательной работы на 2021–2022 учебный год.

