Минпросвещения РФ добавило День памяти жертв холокоста в план воспитательной работы

Минпросвещения России включило День памяти жертв холокоста в план воспитательной работы на 2021–2022 учебный год. Ведомство издало соответствующее распоряжение, которым вносятся изменения в календарный план, утвержденный в августе прошлого года.

«27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего “лагеря смерти” Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв холокоста», – говорится в документе.

В ранее утвержденном министерством календарном плане 27 января значился только День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 2005 года.

Как сообщается на сайте calend.ru, Генеральная Ассамблея ООН призвала проводить просветительские программы, чтобы «уроки холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем». По разным оценкам, за время существования Освенцима в нем погибли от 1,5 млн до 4 млн человек.