Путин поручил Кабмину уделить внимание работе над вакцинами от Covid-19 для детей с 2 лет

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину уделить внимание работе над вакцинами от коронавируса для детей с двух лет и поддержать специалистов, работающих над разработкой препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом прививки должны быть добровольными, тем более для детей. [Нужен] порядок возможного применения этих вакцин, но во всяком случае они должны у нас быть в наличии», — сказал глава государства.

Он заметил, что в некоторых странах, к примеру, в Китае, идет работа над вакцинами от Covid-19 для малолетних детей.

На сегодняшнем совещании главы государства с Кабмином РФ стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет.