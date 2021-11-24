news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
24 ноября 2021  16:04

Путин поручил Кабмину уделить внимание работе над вакцинами от Covid-19 для детей с 2 лет

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину уделить внимание работе над вакцинами от коронавируса для детей с двух лет и поддержать специалистов, работающих над разработкой препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом прививки должны быть добровольными, тем более для детей. [Нужен] порядок возможного применения этих вакцин, но во всяком случае они должны у нас быть в наличии», — сказал глава государства. 

Он заметил, что в некоторых странах, к примеру, в Китае, идет работа над вакцинами от Covid-19 для малолетних детей.

На сегодняшнем совещании главы государства с Кабмином РФ стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет.

 

#Правительство РФ #Владимир Путин #Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное