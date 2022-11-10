Кабмин дополнительно направит на выплаты на детей от 8 до 17 лет более 27 млрд рублей

На ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет Правительство России дополнительно выделит 27,5 млрд рублей. Всего в этом году на пособия для семей с детьми окажется направлено 505 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабинета.

«Они (семьи — прим. Т-и) должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах», — заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр напомнил, что с 1 января 2023 года также планируется запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет.

Мишустин отметил, что его оформление и получение должно быть максимально простым и удобным для всех граждан, и попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра труда Антона Котякова держать этот вопрос под личным контролем.

По инициативе Президента РФ Владимира Путина ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет выплачиваются с апреля 2022 года. По последним данным, в России в семьях с низким доходом сейчас воспитываются почти 5 млн детей.