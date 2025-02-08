Путин поручил изучить вопрос обязательного сбора ДНК участников спецоперации

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил изучить возможность введения обязательного сбора генетических данных военнослужащих – участников специальной военной операции и контртеррористических операций.

Глава государства дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции <...>», – сказано в тексте документа.

При необходимости должны быть представлены предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Поручение дано четырем министерствам – обороны, внутренних дел, финансов и здравоохранения, а также Федеральной службе безопасности, Государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и АНО «Комитет семей воинов Отечества». Исполнено оно должно быть к 1 июля этого года.

В декабре на заседании Совета по правам человека входящая в его состав глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова предложила сделать обязательной сдачу ДНК-материалов при подписании контракта, так как это может помочь при поиске пропавших без вести.

Семья должна сдавать ДНК, если военный признан таковым, но в этом случае возникают определенные проблемы. «<...> не у каждого военнослужащего есть родственники. И, конечно, это временные и физические затраты по поиску родственников, забору анализов, времени ожидания», – отмечала тогда Белехова (цитата по РИА Новости).