Путин поручил Грефу на общественных началах продвигать заявку России на «Экспо-2030»

Президент России Владимир Путин поручил главе Сбербанка Герману Грефу продвигать заявку РФ на право проведения международной выставки «Экспо» в Москве в 2030 году. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Эту обязанность Греф будет выполнять «на общественных началах», отмечается в документе.

«Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем Президента Российской Федерации (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки Российской Федерации на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки „Экспо-2030“ в г. Москве», — сообщается в распоряжении.

Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть сегодня, 16 февраля 2022 года.

Ранее на встрече с итальянскими предпринимателями Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет соревноваться с Римом за право проведения международной выставки «Экспо» в 2030 году, о чем сообщало ИА «Татар-информ».